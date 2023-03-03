В Госдепе заявили, что США не будут извиняться за встречу Блинкена и Лаврова

Вашингтон, , 01:29 — REGNUM Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Белый дом не будет извиняться за слова госсекретаря Энтони Блинкена, который в ходе беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поднял волнующие для Вашингтона темы.

Нэд Прайс Dcwashguy1789

Прайс подчеркнул, что между Лавровым и Блинкеном произошёл короткий контакт, а не полноценная двусторонняя встреча. Представитель Госдепа США заявил, что Штаты не станут извиняться за «действия в наших интересах».

Как сообщало ИА REGNUM, Блинкен в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал к прекращению спецоперации и началу дипломатического диалога.