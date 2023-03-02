Коломна, Московская область, 3 марта, 2023, 01:22 — ИА Регнум. В Коломне не обнаружены последствия взрыва, о котором сообщалось в соцсетях. Предполагается, что вспышка произошла в воздухе, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Скриншот Vk.com Зарево

«С большой вероятностью речь идет о беспилотнике. Но пока сказать точно нельзя, поскольку обломки найти не могут», — рассказали изданию.

Все объекты инфраструктуры в Коломне и пригороде продолжают работать в штатном режиме, нарушений не зафиксировано. Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб продолжают выяснять обстоятельства происшествия. Проверяются свидетельства очевидцев о звуках свиста и последовавшего затем взрыва, а также фото и видео с заревом и дымом.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв такой силы, что его было слышно во всей Коломне, раздался в окрестностях города поздно вечером 2 марта. Вспышка зафиксирована в одном из пригородных сёл.