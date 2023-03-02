Штат Миссури, США, 3 марта, 2023, 01:14 — ИА Регнум. В американском городе Канзас-Сити штата Миссури 2 марта арестовали двоих мужчин. Они задержаны за то, что делились с Россией американскими авиационными технологиями, сообщил на брифинге помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Сегодня в Канзас-Сити прошли аресты двух граждан США, которые были арестованы за передачу американских авиационных технологий России», — сказал он.

Мэттью Аксельрод курирует в американском министерстве торговли сферу экспортного контроля. Он также заявил о том, что к расследованию дела в отношении задержанных привлечены министерство юстиции США и ФБР.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции ЕС направлены на уничтожение российской авиации, но власти страны не допустят такого развития событий, заявил 31 января глава Росавиации Александр Нерадько.