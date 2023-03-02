Одесса, Украина, 3 марта, 2023, 00:59 — ИА Регнум. К двум годам условно осужден мужчина из Одессы после того, как пренебрежительно отозвался о лидере украинских националистов Степане Бандере. Приговор ему вынес приморский суд города, сообщило издание «Думская».

Разговор по телефону

«Был бы мой дед жив, он бы сказал, зачем тут этот Бандера. Вчера он стрелял в меня, а я сегодня его героем должен считать. Иди броди!» — сказал осужденный в телефонном разговоре.

Стенограмма, сделанная после прослушки его телефона, стала основанием для вынесения решения суда. В публикации говорится, что наказание мужчине смягчили благодаря его «раскаянию». Если бы одессит не пошёл на сделку со следствием, ему грозили три года реального заключения.

В итоге суд вынес условное наказание за «непатриотичные и антигосударственные разговоры по мобильному телефону», отметило издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Галицкий районный суд города Львова на Украине приговорил студента к четырём годам тюремного заключения с двухлетним испытательным сроком за осквернение памятника главарю украинских националистов Степану Бандере.