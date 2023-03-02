Жителя Одессы наказали за непатриотичные телефонные разговоры
«Думская»: житель Одессы получил два года условного срока за осуждение Бандеры
Одесса, Украина, 3 марта, 2023, 00:59 — ИА Регнум. К двум годам условно осужден мужчина из Одессы после того, как пренебрежительно отозвался о лидере украинских националистов Степане Бандере. Приговор ему вынес приморский суд города, сообщило издание «Думская».
«Был бы мой дед жив, он бы сказал, зачем тут этот Бандера. Вчера он стрелял в меня, а я сегодня его героем должен считать. Иди броди!» — сказал осужденный в телефонном разговоре.
Стенограмма, сделанная после прослушки его телефона, стала основанием для вынесения решения суда. В публикации говорится, что наказание мужчине смягчили благодаря его «раскаянию». Если бы одессит не пошёл на сделку со следствием, ему грозили три года реального заключения.
В итоге суд вынес условное наказание за «непатриотичные и антигосударственные разговоры по мобильному телефону», отметило издание.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Галицкий районный суд города Львова на Украине приговорил студента к четырём годам тюремного заключения с двухлетним испытательным сроком за осквернение памятника главарю украинских националистов Степану Бандере.