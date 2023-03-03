Рогов: диверсия в Брянской области отвлекала внимание от поражений ВСУ в Артёмовске

Донецк, , 00:53 — REGNUM Действия диверсантов в Брянской области должны были отвлечь внимание от тяжёлого положения киевской армии на подступах к Артёмовске. Так считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

По мнению Рогова, Западу необходимо раскачать ситуацию внутри России и отвлечь внимание от Артёмовска. Контроль ВС РФ в городе почти явный — подразделения уже в городе.

«Бойцы снимают ролик на крыше, не боясь ни снайперов, ни миномётов, ни беспилотников. Понятно, что надо сместить акценты. Таким образом, никто не говорит про Бахмут, потери, поражение боевиков ВСУ, а все обсуждают события в Брянской области. Это технологическая попытка переключить внимание», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о происшествии в ходе зачистки территории у села Сушаны в Брянской области — на мине подорвалась машина Росгвардии.