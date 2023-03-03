Москва, , 00:41 — REGNUM Более, чем в два раза, могут быть сокращены объёмы ввоза в Россию сыворотки для производства детского питания. Соответствующее решение предлагает принять Министерство сельского хозяйства страны. Ведомство разместило проект приказа на сайте подготовки нормативно-правовых актов.

Детское питание Денис Абрамов © ИА REGNUM

Речь идёт о ввозе сыворотки из стран, которые находятся под продовольственным эмбарго. Уменьшить импорт намерены с 3,6 тыс. тонн, закупленных в 2022 году, до 1,5 тыс. тонн. В 2021 году объёмы поставок составляли порядка 2 тыс. тонн.

Возможность ввоза сыворотки в Россию несмотря на эмбарго была продлена 28 февраля по решению председателя правительства России Михаила Мишустина. Цель меры — обеспечить бесперебойное снабжение россиян детским питанием.

Как сообщало ИА REGNUM, эмбарго на целый ряд категорий продовольствия из ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии было введено в 2014 году. Эмбарго не коснулось детского питания.