Кирби: США готовы объявить об очередном пакете помощи Украине

Вашингтон, , 00:18 — REGNUM Ожидается, что 3 марта будут анонсированы новые меры поддержки Украины со стороны США. Об этом сообщил представителям СМИ координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Флаги США и Украины (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Завтра у США будет очередной пакет военной помощи Украине», — сказал он.

В основном в перечень поддержки включат боеприпасы и снаряды для вооружений, которые использует ВСУ. В том числе сообщается о поставках ракет для РЗСО HIMARS и отправке артиллерии.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты Америки в 2022 году выделили Украине более $32 млрд в виде военной помощи. Такие данные представил 24 февраля глава Минобороны США Ллойд Остин.