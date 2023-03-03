В США готовятся представить новый пакет поддержки Украины
Вашингтон, 3 марта 2023, 00:18 — REGNUM Ожидается, что 3 марта будут анонсированы новые меры поддержки Украины со стороны США. Об этом сообщил представителям СМИ координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
В основном в перечень поддержки включат боеприпасы и снаряды для вооружений, которые использует ВСУ. В том числе сообщается о поставках ракет для РЗСО HIMARS и отправке артиллерии.
Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты Америки в 2022 году выделили Украине более $32 млрд в виде военной помощи. Такие данные представил 24 февраля глава Минобороны США Ллойд Остин.