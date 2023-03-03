Худрук Театра Луны Герасимов: Канахин уволился почти пять лет назад

Москва, , 00:07 — REGNUM Силовики не обращались в Театр Луны в Москве с вопросами по актёру Кириллу Канахину, который может быть участником террористического нападения в Брянской области диверсантов ВСУ.

Брянск Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Художественный руководитель театра Евгений Герасимов сказал РИА Новости, что Канахин уволился около пяти лет назад.

«Вы первые, кто спросил про него», — ответил худрук на вопрос о том, интересовались ли правоохранители персоной актёра.

Герасимов сказал, что Канахин ушёл из театра давно, ещё до его прихода, а потому о нём он ничего сказать не может.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил следственную группу на место происшествия в Брянской области.