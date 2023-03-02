В Театре Луны заявили, что актёр Канахин уволился несколько лет назад
Худрук Театра Луны Герасимов: Канахин уволился почти пять лет назад
Москва, 3 марта, 2023, 00:07 — ИА Регнум. Силовики не обращались в Театр Луны в Москве с вопросами по актёру Кириллу Канахину, который может быть участником террористического нападения в Брянской области диверсантов ВСУ.
Анна Кумицкая ИА REGNUM
Брянск
Художественный руководитель театра Евгений Герасимов сказал РИА Новости, что Канахин уволился около пяти лет назад.
«Вы первые, кто спросил про него», — ответил худрук на вопрос о том, интересовались ли правоохранители персоной актёра.
Герасимов сказал, что Канахин ушёл из театра давно, ещё до его прихода, а потому о нём он ничего сказать не может.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил следственную группу на место происшествия в Брянской области.