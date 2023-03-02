Москва, 3 марта, 2023, 00:07 — ИА Регнум. Силовики не обращались в Театр Луны в Москве с вопросами по актёру Кириллу Канахину, который может быть участником террористического нападения в Брянской области диверсантов ВСУ.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Брянск

Художественный руководитель театра Евгений Герасимов сказал РИА Новости, что Канахин уволился около пяти лет назад.

«Вы первые, кто спросил про него», — ответил худрук на вопрос о том, интересовались ли правоохранители персоной актёра.

Герасимов сказал, что Канахин ушёл из театра давно, ещё до его прихода, а потому о нём он ничего сказать не может.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил следственную группу на место происшествия в Брянской области.