Белый дом не видит условий для переговоров Путина и Байдена
Вашингтон, 3 марта 2023, 00:02 — REGNUM Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил об отсутствии искреннего намерения президента РФ Владимира Путина участвовать в переговорах с американским лидером Джо Байденом. Представитель администрации президента США считает на этом основании, что условий для контактов между главами государств пока нет.
Кирби напомнил, что ранее об этом уже заявлял сам Байден, и в Белом доме не видят предпосылок к изменению этой ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, переговоры России и США по Украине невозможны, так как Вашингтон не признает новые территории России, ранее заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.