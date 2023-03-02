Вашингтон, 3 марта, 2023, 00:02 — ИА Регнум. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил о якобы отсутствии искреннего намерения президента РФ Владимира Путина участвовать в переговорах с американским лидером Джо Байденом. Представитель администрации президента США считает на этом основании, что условий для контактов между главами государств пока нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Байден

Кирби напомнил, что ранее об этом уже заявлял сам Байден, и в Белом доме не видят предпосылок к изменению этой ситуации.

«Он говорил, что, если бы Путин был искренним и привержен реальному разговору о мире, он бы рассмотрел такую возможность», — сказал представитель администрации президента США журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры России и США по Украине невозможны, так как Вашингтон не признает новые территории России, ранее заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.