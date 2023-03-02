Бастрыкин: следственная группа выехала на место происшествия в Брянскую область

Москва, , 23:43 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил следственную группу на место происшествия в Брянской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин Kremlin.ru

Бастрыкин поручил следственной группе Центрального аппарата СК РФ, включая криминалистов и экспертов, оперативно выехать на место теракта в село Любечане Климовского района Брянской области.

Отмечается, что росгвардейцы уже зачистили село Любечане и разминировали Сушаны.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о происшествии в ходе зачистки территории у села Сушаны в Брянской области — на мине подорвалась машина Росгвардии.