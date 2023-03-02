Москва, 2 марта, 2023, 23:43 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил следственную группу на место происшествия в Брянской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Kremlin.ru Глава СК РФ Александр Бастрыкин

Бастрыкин поручил следственной группе Центрального аппарата СК РФ, включая криминалистов и экспертов, оперативно выехать на место теракта в село Любечане Климовского района Брянской области.

Отмечается, что росгвардейцы уже зачистили село Любечане и разминировали Сушаны.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о происшествии в ходе зачистки территории у села Сушаны в Брянской области — на мине подорвалась машина Росгвардии.