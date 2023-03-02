Бастрыкин направил следственную группу в Брянскую область
Бастрыкин: следственная группа выехала на место происшествия в Брянскую область
Москва, 2 марта, 2023, 23:43 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил следственную группу на место происшествия в Брянской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Kremlin.ru
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил следственной группе Центрального аппарата СК РФ, включая криминалистов и экспертов, оперативно выехать на место теракта в село Любечане Климовского района Брянской области.
Отмечается, что росгвардейцы уже зачистили село Любечане и разминировали Сушаны.
Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о происшествии в ходе зачистки территории у села Сушаны в Брянской области — на мине подорвалась машина Росгвардии.