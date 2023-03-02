Депутат Хинштейн: в Брянской области в ходе зачистки на мине подорвалась машина с росгвардейцами

Москва, , 23:35 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о происшествии в ходе зачистки территории у села Сушаны в Брянской области — на мине подорвалась машина Росгвардии.

Александр Хинштейн Duma.gov.ru

В своём телеграм-канале Хинштейн написал, что пострадали четверо росгвардейцев: трое сотрудников брянского СОБР (командир боевого отделения и двое бойцов), а также взрывотехник ОМОН. Они получили легкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

«Силы Росгвардии были задействованы с самого начала операции. Сразу после поступления первой информации о теракте на место выдвинулся с десантниками сводный отряд СОБР-ОМОН, находящийся на усилении границы. Из Брянска был направлен резерв, а также группы взрывотехников», — уточнил депутат.

Отмечается, что росгвардейцы зачистили село Любечане и разминировали Сушаны.

Как сообщало ИА REGNUM, мать бывшего актёра Кирилла Канахина, который по всей вероятности был участником террористического нападения в Брянской области с диверсантами ВСУ, сказала, что на фотографии её сын похож на того, кто позирует перед зданием почты в селе Сушаны. Женщина не верит, что он мог пойти на предательство Родины и убийство. Она пришла в ужас, что сын мог бы воевать с Россией.