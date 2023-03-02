Орбан: за две недели до спецоперации с Путиным обсуждалась проблема расширения НАТО

Будапешт, , 23:41 — REGNUM В беседе президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, состоявшейся за две недели до начала спецоперации, обсуждалась перспектива вхождения в НАТО новых стран Европы. Тогда российский лидер назвал опасным вступление в альянс Грузии и Украины, рассказал Орбан. О беседе сообщило издание Die Weltwoche.

Виктор Орбан Boraszlany

Премьер Венгрии тогда обратился к Путину с вопросом о его мнении по поводу членства Венгрии в блоке.

«Он ответил, что членство Венгрии в альянсе не проблема, проблема есть только в возможном членстве Украины и Грузии», — отметил Орбан.

По его словам, Путин также назвал проблемой размещение ракетных баз США в Румынии и Польше. Орбан, в свою очередь, заявлял, что конфликт между Киевом и Москвой мог бы в короткий срок разрешить в то время занимавший должность американского президента Дональд Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Виктор Орбан заявлял, что Венгрия хотела бы добиться прекращения конфликта на территории Украины, но у республики на это «нет сил». По этой причине власти страны вынуждены «остаться вне войны».