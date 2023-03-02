Брянск, 2 марта, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Мать бывшего актёра Кирилла Канахина, который по всей вероятности был участником террористического нападения в Брянской области с диверсантами ВСУ, в разговоре с корреспондентом РИА Новости сказала, что на фотографии её сын похож на того, кто позирует перед зданием почты в селе Сушаны. Женщина не верит, что он мог пойти на предательство Родины и убийство. Она пришла в ужас, что сын мог бы воевать с Россией.

Riastrela.ru Брянская область

Отмечается, что фото с похожим на Канахина человеком было опубликовано в Telegram-канале антироссийской организации, состоящей из сбежавших на Украину россиян.

Мать актёра сказала, что человек на фото и видеокадрах похож на её сына, но окончательно она не уверена.

«Вообще-то глаза похожи. Трудно сказать», — сказала женщина.

Последнее время, по словам матери, Кирилл Канахин «временно проживает» на Украине. С ним она давно не общается.

«Чтобы он воевал против своего народа? Вряд ли. Глупость какая. Я просто в это не верю. Бандит что ли он какой-то — напал на Брянскую область?» — шокирована мать предполагаемого террориста.

Известно, что в 2018 году Канахин уехал на Украину, где вступил в экстремистскую организацию, запрещенную в России.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших жителей Брянской области в результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района увеличилось до двух.