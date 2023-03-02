Самарский депутат ответит в суде за прослушивание обращения Путина с лапшой на ушах

Самара, , 23:16 — REGNUM Административное дело возбуждено в отношении депутата Самарской губернской думы Михаила Абдалкина (КПРФ), который выложил в соцсетях видео о том, как слушал обращение президента РФ Владимира Путина с лапшой на ушах. Дело передано в суд Новокуйбышевска, сообщили в инстанции.

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Судить депутата будут по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»). Депутата могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. рублей.

Рассмотрение дела назначено на 7 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Самарской губернской думы на пленарном заседании единогласно объявили публичное порицание депутату от КПРФ Михаилу Абдалкину, который опубликовал видео, как он с лапшой на ушах слушает послание президента России Владимира Путина.