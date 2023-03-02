Коломна, Московская область, 2 марта, 2023, 23:04 — ИА Регнум. Взрыв такой силы, что его было слышно во всей Коломне, раздался в окрестностях города. Фото и видео с места ЧП опубликованы в соцсетях и пабликах.

NASA Joel Kowsky Взрыв ракеты

Вспышка зафиксирована в одном из пригородных сёл — по информации телеграм-канала «Военкоры Русской Весны», там же, где ранее упал беспилотник ВСУ. Взрыв слышали почти во всех районах города, его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По информации РБК, в пресс-службе администрации Коломенского городского округа пока не смогли прокомментировать взрыв и сообщили, что детали ЧП неизвестны. На место выехали экстренные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в окрестностях Коломны упал выпускаемый на Украине БПЛА. Целью беспилотника, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, отмечал губернатор региона Андрей Воробьёв.