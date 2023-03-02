Вашингтон, 2 марта, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Полковник корпуса морской пехоты США в отставке Марк Кансиан сказал, что уставшие от военной помощи Украине западные страны требуют от киевской армии успешного наступления — в противном случае поток оружия может прекратиться. Об этом американский военный сказал в интервью Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Важно показать прогресс на поле боя. Пока ситуация не в пользу Киева», — сказал он.

По словам Кансиана, западные союзники Киева начинают негативно реагировать на запросы военной помощи ВСУ.

«Весной мы увидим, как обстоит дело. Россия может продвинуться в Донбассе», — предположил отставной полковник, добавив, что отсутствие успехов Киева Запад воспримет как победу российской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер сказал, что США не передают разведывательные сведения киевской армии для нанесения ударов по объектам на территории России.