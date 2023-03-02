Москва, , 22:47 — REGNUM Договорённости по «зерновой сделке» не работают, и западные страны не собираются начать применять их в полной мере. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, комментируя планы Киева и Вашингтона продолжить реализовывать только одну часть «пакета» генсекретаря ООН, а именно вывоз украинского зерна.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

В МИД подчеркнули, что вторая часть соглашения — Меморандум РФ — ООН по продвижению российской сельхозпродукции — фактически не выполняется, и эту ситуацию не собираются менять. В течение восьми месяцев с момента достижения договорённостей они реализуются лишь частично, подчеркнули в ведомстве.

«С подачи Киева и Вашингтона активно раскручивается тезис о том, что инициативу нужно не только сохранить в имеющихся параметрах (3 порта — Одесса, Черноморск, Южный на 120 дней с возможностью продления на аналогичный срок при отсутствии возражений сторон — России, Турции и Украины), но увеличить по времени и охвату (сразу на год с добавлением дополнительных портов). При этом делаются неуклюжие попытки апеллировать к усилиям ООН по обеспечению глобальной продовольственной безопасности», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

Там также пришли к выводу, что «Запад без зазрения совести хоронит гуманитарный «пакет» генсекретаря ООН». В качестве доказательства этой позиции в пример приведена ситуация в портах Латвии, Литвы, Эстонии и Нидерландов, где заблокирована бесплатная передача 262 тыс. тонн удобрений из России беднейшим странам.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны создают препятствия для вывоза сельхозпродукции из России, заявил 2 марта глава МИД страны Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел «Группы двадцати». По его словам, реализация инициативы Гуттериша фактически сведена на нет.