Пентагон заявил, что не передаёт Киеву разведданные для нанесения ударов по России

Вашингтон, , 22:30 — REGNUM Пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер сказал, что США не передают разведывательные сведения киевской армии для нанесения ударов по объектам на территории России.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я могу сказать уверенно, что США не передают разведывательные или иные данные украинской стороне для нанесения ударов по объектам внутри территории России. Это нонсенс», — сказал Райдер журналистам.

Он заверил, что США не находятся в состоянии войны с Россией и не ищут этой войны.

«Наши усилия сфокусированы исключительно на оказании поддержки Украине в её самообороне», — отметил Райдер.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны ждут, что украинский президент Владимир Зеленский перейдет к дипломатическому разрешению конфликта на Украине.