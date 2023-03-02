Вашингтон, 2 марта, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер сказал, что США не передают разведывательные сведения киевской армии для нанесения ударов по объектам на территории России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Я могу сказать уверенно, что США не передают разведывательные или иные данные украинской стороне для нанесения ударов по объектам внутри территории России. Это нонсенс», — сказал Райдер журналистам.

Он заверил, что США не находятся в состоянии войны с Россией и не ищут этой войны. Райдер подчеркнул, что все силы США направлены на поддержку самообороны Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны ждут, что украинский президент Владимир Зеленский перейдет к дипломатическому разрешению конфликта на Украине.