Пекин, 2 марта, 2023, 22:25 — ИА Регнум. Военно-промышленные мощности России очевидно выше, чем в большинстве стран мира, и на Западе напрасно недооценили потенциал РФ. Такое мнение высказал в прошлом главный редактор издания Global Times Ху Сицзинь.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Россия в одиночку уже может противостоять всему Западу на Украине», — уверен он.

На фоне этих преимуществ тактика США ошибочна и порождает новые проблемы, потому что Россию не удаётся победить, говорится в статье. Автор считает, что действия западных стран в итоге могут привести «не только к поражению Украины, но и к унижению для Америки».

Ху Сицзинь подчеркнул, что на Западе ожидали более действенного влияния мер давления на Россию и быстрого развала страны. В доказательство того, что Россия продолжает держаться, несмотря на эти планы, экс-редактор издания привёл ситуацию в Артёмовске, напомнив, что город практически полностью окружён.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в Артёмовске. Об уничтожении только за одни сутки 270 украинских военнослужащих на донецком направлении известило 2 марта Минобороны РФ.