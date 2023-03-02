Медведев рассказал, что станет свидетельством вступления НАТО в войну с Россией

Москва, , 22:05 — REGNUM Если страны НАТО будут поставлять Киеву военные самолеты, а ремонтировать их будут в одной из стран НАТО, например в Польше, это будет означать прямое вступление альянса в войну с Россией «со всеми вытекающими последствиями», написал в своем телеграм-канале 2 марта заместитель председателя Совета безопасности Росси Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Поставки оружия в совокупности с обучением тому, как использовать это оружие, уже должны классифицироваться как участие в конфликте, но страны НАТО, не исключено, пойдет еще дальше, отметил Медведев.

Все лица, принимающие решения о поставках и ремонте такой военной техники, наряду с наёмниками и инструкторами, будут рассматриваться как законная военная цель, заявил заместитель главы Совбеза.

«Видимо, только это и удерживает западных инфантилов от передачи самолётов и средств поражения повышенной дальности киевским наркоманам. Хотя не факт, что надолго. Уж очень велик соблазн раздавить Россию», — добавил Медведев.

Как сообщалось ранее, в странах НАТО в последние недели обсуждается возможность передачи Украине истребителей, а обучение пилотов ВСУ в Великобритании уже началось.