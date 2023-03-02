В МИД России прокомментировали «отсутствие информации» у ООН об атаке под Брянском

Москва, , 22:12 — REGNUM Представители России при ООН в ближайшие дни направят информацию по атаке диверсантов в Брянской области. Соответствующий комментарий на заявление об отсутствии таких сведений у международной организации сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Весь мир уже облетели официальные заявления Кремля, ФСБ, местных властей. Интересно, но до этого тот же Стефан Дюжаррик не отказывал себе в комментариях, когда дело касалось, например, Бучи», — написала она в своём телеграм-канале.

При этом раньше вместо анализа фактов в ООН выражали озабоченной действиями России, добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать атаку диверсантов ВСУ в Брянской области по причине «недостатка информации». В ООН, по его словам, не хотят дальнейшей эскалации конфликта и делают соответствующие призывы Москве и Киеву.