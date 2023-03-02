Москва, 2 марта, 2023, 22:12 — ИА Регнум. Представители России при ООН в ближайшие дни направят информацию по атаке диверсантов в Брянской области. Соответствующий комментарий на заявление об отсутствии таких сведений у международной организации сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Весь мир уже облетели официальные заявления Кремля, ФСБ, местных властей. Интересно, но до этого тот же Стефан Дюжаррик не отказывал себе в комментариях, когда дело касалось, например, Бучи», — написала она в своём телеграм-канале.

При этом раньше вместо анализа фактов в ООН выражали озабоченной действиями России, добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать атаку диверсантов ВСУ в Брянской области по причине «недостатка информации». В ООН, по его словам, не хотят дальнейшей эскалации конфликта и делают соответствующие призывы Москве и Киеву.