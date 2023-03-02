Москва, 2 марта, 2023, 22:02 — ИА Регнум. Принятие антироссийских деклараций ведёт Молдавию к переходу от нейтрального статуса к безоглядной поддержке агрессивной позиции Запада, отметил 2 марта глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Опять тревожные новости из Кишинёва. Продолжается опасный дрейф Молдовы в сторону от закреплённого в их же конституции нейтралитета», — написал он в своём телеграм-канале.

Он напомнил, что сегодня, 2 марта, молдавские парламентарии с подачи прозападной партии «Действие и солидарность» приняли так называемую «Декларацию об агрессии России против Украины».

«Это очередной выпад в наш адрес, по-существу — безоглядная поддержка западной агрессивной позиции», — подчеркнул Карасин.

По мнению сенатора, внутримолдавская повестка в этом и заключается, чтобы поддать жару в истерии, которая уже запущена в стране с подачи Киева с очевидным подтекстом против Москвы.

Это опасный симптом нестабильности во внутренней и внешней политике Кишинёва, за этим «будем внимательно следить», резюмировал глава комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Молдавии признаёт, что якобы Россия с февраля 2014 года ведёт ничем не необоснованную агрессивную войну против Украины, а руководство страны не желает признавать никаких аргументов России по ситуации на Украине и требует вывести российских военнослужащих с территории этой страны.

Также депутаты поддержали инициативу других стран по созданию трибунала по делу конфликте на Украине. Молдавия продолжит оказывать гуманитарную помощь украинцам и беженцам, а также будет способствовать транзиту товаров на Украину, поддержит предложенную Зеленским так называемую «формулу мира».