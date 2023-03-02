Москва, 2 марта, 2023, 21:48 — ИА Регнум. События 2 марта в Брянской области показали, кого именно поддерживают в США, НАТО и ЕС, написал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Это не «свободолюбивый народ Украины», который не желает возвращения в «москальский совок». Это просто нацистские ублюдки, террористическое отребье, которое совершает нападения на гражданских лиц, размахивая вонючей жовто-блакитной тряпкой», — отметил Медведев.

Руководители Великобритании, Франции, Германии и США должны признать, что теракты совершают их «выкормыши», сами эти страны НАТО тем самым становятся участниками терактов украинского режима, а их лидеры — прямыми пособниками террористов, добавил заместитель главы Совбеза.

2 марта в ФСБ России сообщили, что в Климовском районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших границу вооруженных украинских националистов. Позже в службе рассказали, что ради недопущения жертв среди мирных жителей диверсанты была выдавлены за границу, и уже на украинской территории по ним был нанесен артиллерийский удар.

В результате атаки диверсантов на мирных жителей в двух брянских селах погибли два человека, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Еще несколько человек были ранены. Президент России Владимир Путин назвал действия диверсантов терактом и отметил, что ответственность за него несут не только киевские власти, но и Запад.