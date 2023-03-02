Москва, 2 марта, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провёл заседание наблюдательного совета АНО «Национальные приоритеты», на котором обсуждались итоги работы организации в 2022 году и задачи на текущий год.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

В нём приняли участие представители Минцифры, Минфина, аппарата правительства и других ведомств. С основным докладом выступила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

На заседании было отмечено, что совокупное знание бренда «Национальные проекты России» за прошлый год выросло на четыре процентных пункта, до 89%.

«Узнаваемость и востребованность конкретных мер — основной индикатор эффективности работы по продвижению национальных проектов», — сказал Чернышенко.

Самыми узнаваемыми мерами проектов стали: материнский капитал, льготная ипотека, ежемесячные выплаты при рождении детей до трёх лет, расселение аварийного жилья, диспансеризация, раздельный сбор и переработка мусора, благоустройство городской среды, ремонт и строительство дорог.

В топ-5 направлений, где жители России заметили особое внимание со стороны правительства, вошли: развитие цифровой экономики, развитие внутреннего туризма, рост производства российской продукции, забота о семьях с детьми, качество и безопасность дорог.

Уточняется, что на узнаваемость бренда во многом оказали влияние рекламным кампаниям. Это в свою очередь повлияло и на повышение уровня использования мер национальных проектов.