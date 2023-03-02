Москва, 2 марта, 2023, 21:29 — ИА Регнум. Россия направили Сербии официальный запрос по поводу разъяснения позиции Белграда о возможной причастности к поставкам боеприпасов на Украину, заявила 2 марта в эфире телеканала РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Это должно делаться не через СМИ, не через телеграм-каналы, не через утечки, а через официально заявленную позицию сербской стороны, должны быть явлены факты. Тогда будут сделаны соответствующие выводы, поскольку это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений», — сказала она.

Ранее официальный представитель МИД России ответила на вопрос, могла ли быть Сербия причастна к поставкам боеприпасов ВСУ. Захарова ответила, что поступающая информация вызывают глубокую озабоченность в России.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украину якобы была поставлена партия 122-мм снарядов для реактивной системы залпового огня «Град», произведённая на сербском государственном оборонном предприятии «Крушик». Руководители завода эти сведения опровергли.

Президент Сербии Александр Вучич также опроверг данную информацию, заявив, что поставки могут идти не напрямую.