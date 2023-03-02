Москва, 2 марта, 2023, 21:25 — ИА Регнум. МИД России намерен использовать все международные площадки, чтобы доносить информацию об атаке диверсантов в Брянской области, заявила 2 марта в эфире РБК официальный представитель министерства Мария Захарова.

Sergey Korovkin 84 Здание МИД РФ

Эта атака — очередное доказательство преступной сущности киевского режима, сказала Захарова.

«Западные партнеры — в кавычках, а на самом деле режимы, которые давно себя дискредитировали — делают все, чтобы игнорировать все факты преступлений режима Зеленского, которых становится все больше и больше», — отметила представитель МИД.

Как сообщалось ранее, в ООН отказались комментировать инцидент в Брянской области, ссылаясь на недостаточное количество информации.

2 марта в ФСБ сообщили, что в Климовском районе Брянской области ФСБ и Минобороны проводят мероприятия по уничтожению нарушивших границу вооруженных украинских националистов. Позже в службе рассказали, что ради недопущения жертв среди мирных жителей диверсанты была выдавлены за границу, там по ним был нанесен артиллерийский удар.

В результате атаки ДРГ на мирных жителей в двух брянских селах два человека погибли, рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Также сообщалось о раненых. Президент России Владимир Путин назвал действия диверсантов терактом и отметил, что ответственность за него несут не только власти Украины, но и Запад.