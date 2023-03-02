В ООН заявили, что у них недостаточно информации об атаке диверсантов в Брянской области

Нью-Йорк, США, , 21:14 — REGNUM Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 2 марта отказался комментировать атаку диверсантов ВСУ в Брянской области.

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Информации по поводу этого инцидента у ООН недостаточно, заявил он.

В ООН не хотят дальнейшей эскалации конфликта и делают соответствующие призывы Москве и Киеву, добавил Дюжаррик.

2 марта в ФСБ сообщили, что в приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ и Минобороны проводят мероприятия по уничтожению нарушивших границу вооруженных украинских националистов. Позже в службе рассказали, что с целью недопущения жертв среди гражданского населения группа диверсантов была выдавлена за государственную границу, там по ней был нанесен артиллерийский удар.

В результате атаки группы диверсантов на мирных жителей в двух брянских селах два человека погибли, рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Также сообщалось о раненых. Президент России Владимир Путин назвал действия диверсантов терактом и отметил, что ответственность за него несет не только Киев, но и Запад.