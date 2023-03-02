СЭ: бывший боец MMA Монсон заявил, что в спорте нет места политике
Москва, 2 марта 2023, 21:15 — REGNUM Международная ассоциация бокса (IBA) открыла дело против глав национальных федераций, бойкотирующих чемпионаты мира по боксу из-за участия спортсменов их России и Белоруссии. В поддержку данного решения выступил бывший боец MMA Джефф Монсон, сообщает «Спорт-Экспресс».
Монсон заявил, что полностью поддерживает решение IBA, а для политики и бизнеса нет места в спорте.
Спорт должен объединять, давать возможность поддерживать друг друга и показывать свои навыки, убеждён Монсон.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в Международном олимпийском комитете заявили, что пока не собираются отменять санкции, введённые против России и Белоруссии.