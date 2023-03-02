Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57 человек

Лариса, Греция, , 21:04 — REGNUM Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57 человек, передает 2 марта ERT со ссылкой на национальную пожарную службу.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

56 погибших еще не опознаны.

Как сообщалось ранее, 28 февраля три вагона сошли с рельсов после столкновения пассажирского и грузового поездов в районе греческого города Лариса. Начался пожар. Пострадали более 80 человек.

Свою вину за случившееся признал начальник вокзала Ларисы, который по ошибке направил оба поезда на один путь. Мужчина арестован. Кроме того, подал в отставку министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис.