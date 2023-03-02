В железнодорожной катастрофе в Греции погибли 57 человек
Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57 человек
Лариса, Греция, 2 марта, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57 человек, передает 2 марта ERT со ссылкой на национальную пожарную службу.
Иван Шилов ИА REGNUM
Железная дорога
56 погибших еще не опознаны.
Как сообщалось ранее, 28 февраля три вагона сошли с рельсов после столкновения пассажирского и грузового поездов в районе греческого города Лариса. Начался пожар. Пострадали более 80 человек.
Свою вину за случившееся признал начальник вокзала Ларисы, который по ошибке направил оба поезда на один путь. Мужчина арестован. Кроме того, подал в отставку министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис.