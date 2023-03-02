Лариса, Греция, 2 марта, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57 человек, передает 2 марта ERT со ссылкой на национальную пожарную службу.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

56 погибших еще не опознаны.

Как сообщалось ранее, 28 февраля три вагона сошли с рельсов после столкновения пассажирского и грузового поездов в районе греческого города Лариса. Начался пожар. Пострадали более 80 человек.

Свою вину за случившееся признал начальник вокзала Ларисы, который по ошибке направил оба поезда на один путь. Мужчина арестован. Кроме того, подал в отставку министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис.