Вашингтон, 2 марта, 2023, 20:41 — ИА Регнум. США не смогли точно определить источник возникновения коронавируса, заявил журналистам 2 марта госсекретарь страны Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Версия, согласно которой пандемия стала следствием утечки из лаборатории в Ухане, «весьма реальна, но не окончательна», некоторые эксперты американских ведомств считают, что источник находился на животном рынке в том же китайском городе, отметил Блинкен.

Нет никаких свидетельств того, что появление коронавируса стало следствием какой-то страны применить биологическое оружие, добавил госсекретарь США.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что «наиболее вероятной» версией распространения коронавируса является утечка из лаборатории в Ухане. В МИД КНР в ответ заявили, что Пекин выступает против любых форм политических манипуляций под предлогами поиска источника COVID-19.