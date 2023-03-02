Москва, , 20:12 — REGNUM 2 марта Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол на тему «Послание президента: от осмысления к действию».

Круглый стол ЭИСИ. © t. me/eisragenda

В рамках мероприятия, прошедшего на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня», главы регионов и эксперты обсудили конкретные поручения президента страны Владимира Путина и их реализацию как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Напомним, что 21 февраля российский лидер выступил с посланием к Федеральному Собранию. Это стало его первым посланием с начала проведения специальной военной операции на Украине.

В ходе встречи руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова назвал послание президент сбалансированным, тематически комплексным.

Анализируя послание, многие эксперты отметили его общую атмосферу. По их мнению она внушает оптимизм.

В свою очередь, губернатор Алтайского край Виктор Томенко добавил, что несмотря на новые вызовы и риски, регионы справляются с поставленными задачами. Он также подчеркнул, что сочувствовать их главам не стоит.

В завершение дискуссии модератор круглого стола, директор департамента региональных программ Дарья Кислицына, отметила потенциал многих региональных практик. По её словам, роль регионов и их глав становится всё выше, и будет повышаться дальше.

Как сообщало ИА REGNUM, в телеэфире послание президента России Владимира Путина предпочли в 2023 году посмотреть на три миллиона жителей крупных городов страны больше, чем в 2021 году.