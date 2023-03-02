Пассажир упал на пути Кольцевой линии московского метро
Москва, 2 марта 2023, 20:01 — REGNUM На Кольцевой линии московского метро временно увеличили интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути, сообщает 2 марта пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Пассажирам для проезда рекомендовали пользоваться поездами, курсирующими в направлении против часовой стрелки и радиальными линиями.
Позже движение восстановили.
По данным «Интерфакса», инцидент произошел на станции «Белорусская».
В издании отмечают, что в четверг, 2 марта, подобные случае произошли с мужчинами на станциях «Октябрьское поле» и «Ботанический сад».
В первом случае пострадавший скончался.
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