Москва, 2 марта, 2023, 19:58 — ИА Регнум. История с так называемым ЧВК «Редан» является фейком, придуманным украинскими спецслужбами. С таким заявлением 2 марта выступило сообщество футбольных фанатов «Эспаньола».

Иван Шилов ИА REGNUM Редан

«Этого «Редана» в природе не существует, он есть только на экране аниме-фильмов, а реальная его история — полная выдумка украинских спецслужб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они ставят целью стравить между собой все возможные молодёжные субкультуры в России и организовать повсеместные массовые беспорядки, чтобы отвлечь внимание от внешней угрозы.

Представители «Эспаньолы» заявили, что «твёрдо знают, где враг» — он прорывается тайком через границы и убивает женщин и детей.

«Футбольные фанаты детей не бьют, никаких драк между этим выдуманным «Реданом» и фанатами нет и никогда не было. Всё это распространяется с целью создания напряженности в обществе и в том числе очернения футбольных фанатов, которые в массовом порядке уже больше года принимают участие в СВО», — отметили в сообществе.

Напомним, ранее во многих городах России после беспорядков были задержаны подростки, которых посчитали причастными к неформальному движению.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия приверженцев неформального движения «ЧВК Рёдан» попали в поле зрения Кремля, подобную активность нужно пресекать.