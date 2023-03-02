Москва, 2 марта, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Страны НАТО причастны к военным преступлениям Киева, которые совершаются с использованием западного оружия, заявил 2 марта на сессии Совета ООН по правам человека заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

Поставляемое Западом Киеву вооружение используется ВСУ для обстрелов жилых домов, школ, больниц, убийства мирных жителей, разрушения гражданской инфраструктуры, все это — военные преступления, напомнил Рябков.

Представители западных стран любят говорить о правах человека, на практике же помогают Киеву массово эти права нарушать, добавил заместитель министра.

Запад поставляет Киеву все новые виды вооружений и тем самым ведет конфликт к эскалации, отметил также Рябков.

Как сообщалось ранее, 26 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Запад, поставляя вооружения на Украину, становится соучастником преступлений Киева.