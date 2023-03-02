Правительство РФ приостановило соглашение с Венгрией о безвизе для дипломатов

Москва, , 19:51 — REGNUM Россия приостановила соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Соглашение позволяло совершать безвизовые поездки в Российскую Федерацию гражданам Венгрии, владеющим дипломатическими паспортами. Документ приостанавливает действие соглашения между правительствами РФ и Венгрии о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам, подписанного сторонами в 2001 году.