Москва, 2 марта, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Россия приостановила соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Соглашение позволяло совершать безвизовые поездки в Российскую Федерацию гражданам Венгрии, владеющим дипломатическими паспортами. Документ приостанавливает действие соглашения между правительствами РФ и Венгрии о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам, подписанного сторонами в 2001 году, в части, которая касается граждан Венгрии, имеющих диппаспорта.

В распоряжении указаны сроки приостановки соглашения — до устранения Венгрией допущенных нарушений до соглашению.

Как сообщало ИА REGNUM, польские граждане смогут без виз въезжать в Белоруссию через все пропускные пункты на границе с ЕС.