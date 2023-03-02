СМИ сообщили о разногласиях между Зеленским и командующим операцией ВСУ в Донбассе

Киев, , 19:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего операцией в Донбассе генерала Эдуарда Москалёва, возможной причиной этому послужили возникшие разногласия, написал в статье для портала 19fortyfive обозреватель Джек Бакби.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Нельзя исключать вероятность серьёзных разногласий между президентом и Москалёвым», — пишет автор.

Эксперт предполагает, что увольнение связано с предстоящим наступлением ВСУ. Странно при этом отсутствие объяснений со стороны Киева, добавил Бакби, хотя обычно украинские соцсети такие изменения освещают.

Как сообщало ИА REGNUM, Москалёв был назначен командующим украинских сил в Донбассе 15 марта 2022 года. Он сменил на этом посту уволенного с должности генерал-лейтенанта Александра Павлюка. Указ Зеленского об увольнение Москалёва был опубликован 26 февраля.