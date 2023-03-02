Молдавия, , 19:44 — REGNUM Видео с дракой депутатов различных фракций парламента Молдавии появилось в Сети. На опубликованных кадрах видно, как во время презентации законопроекта о смене названия «молдавский язык» на «румынский» к трибуне вышли представители коммунистов и социалистов с плакатами с призывом к референдуму и досрочным выборам.

Молдавия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Один из депутатов от правящей партии подошёл и выхватил плакат у протестующего, после этого завязалась драка. Депутат, ранее представлявший законопроект, пытался продолжить презентацию, однако представитель коммунистов выхватила у него микрофон и начала выкрикивать «Молдова, Молдова».

После того, как спикер парламента Игорь Гросу призвал депутатов успокоиться, часть вернулась на свои места, а оппозиция продолжила блокировать трибуну.

В конечном итоге, парламент Молдавии принял в первом чтении законопроект о переименовании государственного молдавского языка в румынский. У правящей партии недостаточно голосов для того, чтобы внести изменения о переименовании языка в Конституцию, поэтому они нарушают нормы, пытаясь утвердить решение простым большинством, пояснили представители оппозиции.

Напомним, что вышеуказанный законопроект внесли в парламент представители правящей Партии действия и солидарности.