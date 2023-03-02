Телеграм-каналы рассказали о семье брянского подростка, спасшего девочек от диверсантов

Брянск, , 19:15 — REGNUM Два старших брата 11-летнего Федора, который помог двум девочкам спастись от диверсантов СБУ в Брянской области, служат в зоне СВО, сообщает телеграм-канал Shot.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Всего в семье шестеро детей.

Мать Федора рассказала, что дети оказались на пути диверсантов по стечению обстоятельств — им пришлось по дороге в школу вернуться домой из-за забытых документов.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что операция у Федора прошла успешно, врачи извлекли пулю, выпущенную в него диверсантами.

2 марта в ФСБ сообщили, что в приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ и силы Минобороны проводят мероприятия по уничтожению нарушивших границу вооруженных украинских националистов.

Позже в ФСБ рассказали, что с целью недопущения жертв среди гражданского населения группа диверсантов была выдавлена за государственную границу.

В результате атаки группы диверсантов на мирных жителей в двух брянских селах два человека погибли, рассказал губернатор. Также сообщалось о раненых.