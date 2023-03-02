Брянск, 2 марта, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Два старших брата 11-летнего Фёдора, который помог двум девочкам спастись от диверсантов СБУ в Брянской области, служат в зоне СВО, сообщает телеграм-канал Shot.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Всего в семье шестеро детей.

Мать Фёдора рассказала, что дети оказались на пути диверсантов по стечению обстоятельств — им пришлось по дороге в школу вернуться домой из-за забытых документов.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что операция у Федора прошла успешно, врачи извлекли пулю, выпущенную в него диверсантами.

2 марта в ФСБ сообщили, что в приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ и силы Минобороны проводят мероприятия по уничтожению нарушивших границу вооруженных украинских националистов.

Позже в ФСБ рассказали, что с целью недопущения жертв среди гражданского населения группа диверсантов была выдавлена за государственную границу.

В результате атаки группы диверсантов на мирных жителей в двух брянских селах два человека погибли, рассказал губернатор. Также сообщалось о раненых.