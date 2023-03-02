Парламент Венгрии перенёс голосование по ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО

Будапешт, , 19:14 — REGNUM Венгерский парламент в очередной раз перенёс голосование по вопросу ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом 2 марта сообщает Associated Press.

Финляндия и НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации издания, Национальное собрание Венгрии рассмотрит этот вопрос не ранее 20 марта.

До этого в повестке значилось, что голосование пройдёт в период с 6 по 9 марта. Теперь речь идёт о сессии парламента, которая начнётся 20 марта.

В декабре 2022 года в Венгрии заявляли, что рассмотрят вопрос о ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО не ранее 20 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта представитель венгерской правой партии Mi Hazánk Элед Новак заявил, что для Венгрии пришло время наложить вето на увеличение НАТО и принять меры против «расширения войны».