Берлин, 2 марта, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Примерно 50 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в западных странах по натовским стандартам. Об этом 2 марта заявил украинский генерал Виктор Назаров в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

Kremlin.ru Виктор Назаров

Военный рассказал о создании системы, в рамках которой бойцы ВСУ, прошедшие обучение на Западе, имеют возможность самостоятельно проводить тренировки других военнослужащих. По его словам, украинцы овладевают различным вооружением «в короткие сроки».

Говоря о поставленном вооружении, Назаров посетовал, что перед вводом в эксплуатацию техника требует технического ремонта, поскольку она довольно старая. Он также сообщил об отсутствии технической документации к ней или документации, которая требует перевода.

«Боеприпасы наших западных партнеров эффективны и мощны, но их количество намного меньше того, которое нам нужно», — заявил он, уточнив, что за три дня ВСУ расходуют около 14 тысяч снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель Newsweek Калеб Ларсон заявил, что долгий процесс оформления контрактов на поставки боеприпасов в США приведёт к тому, что натовская техника, направляемая Киеву, окажется бесполезной.