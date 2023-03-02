Захарова рассказала, как Лавров ответил Блинкену
Москва, 2 марта 2023, 19:18 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Госсекретаря США Энтони Блинкена после короткого разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Она сказала, что Лавров в свойственной ему манере ответил на все заходы Блинкена.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Блинкен в разговоре с Лавровым призвал к прекращению специальной военной операции России и началу дипломатического диалога.
Кроме того, Блинкен, как он позже рассказал журналистам, в разговоре с Лавровым призвал Россию провести обмен заключенными, отпустив Пола Уилана.
Также госсекретарь США в беседе с главой МИД России, по его словам, призвал Россию вернуться к договору СНВ.