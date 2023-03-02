Москва, 2 марта, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена после короткого разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Мария Захарова

Она сказала, что Лавров в свойственной ему манере ответил на все заходы Блинкена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Блинкен в разговоре с Лавровым призвал к прекращению специальной военной операции России и началу дипломатического диалога.

Кроме того, Блинкен, как он позже рассказал журналистам, в разговоре с Лавровым призвал Россию провести обмен заключенными, отпустив Пола Уилана.

Также госсекретарь США в беседе с главой МИД России, по его словам, призвал Россию вернуться к договору СНВ.